Vandaag gaat in Kortessem een klein, maar onbemand recyclagepark open

Het nieuwe recyclagepark in Kortessem is een proefproject van Limburg.net. De organisatie wil bekijken of bezoekers het afval goed sorteren, en dus niet gaan sluikstorten. En ze wil ook nagaan of er nood is aan een klein recyclagepark waar je alleen het meest voorkomende afval naartoe kan brengen.

Je mag er dus niet zomaar al je afval heen brengen, vertelt Ilse Luypaerts van Limburg.net: "In het recyclagepark mag je alleen maar recycleerbaar afval brengen, dat je gratis kan afleveren. Het gaat dus om hard en zacht plastic, PMD en papier en karton."

Maar er is wel toezicht. Er hangen camera's op het terrein en die beelden worden in de gaten gehouden door parkwachters op de naburige recyclageparken. En als zij zien dat bezoekers gaan sluikstorten, kunnen die zich aan een boete verwachten, zegt Ilse Luypaerts. "Als er inbreuken worden vastgesteld, hangen daar ook GAS-boetes aan vast. Mensen zullen dus correct moeten sorteren, anders zullen ze beboet worden. "

Bezoekers kunnen met een e-ID het recyclagepark in. Ze moeten dan door een draaideur, dus grote afvalhoeveelheden kunnen ze er sowieso niet kwijt.