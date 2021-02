Veel uilen overleven winterweer niet: "Ze vinden geen prooi door de dikke laag sneeuw"

Het is niet zo gemakkelijk om de uilen te helpen. Het enige wat we wel kunnen doen, is ons gras laten groeien. "Laat wat wilde hoekjes staan in je tuin waar het gras hoger groeit en waar er onkruid staat. Daar kruipen muizen en egels in", zegt Bosmans.



En verder is het uitkijken naar nieuwe jongen en luisteren naar de roep van de oehoe. "Want in Heist-Op-Den-Berg is er een oehoe gespot, de grootste uil van Europa!", sluit Bosmans op een positieve noot af.