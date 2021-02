Zachte temperaturen lokken mensen naar tuincentra: "Jonge mensen hebben tuinieren ontdekt"

In "Het Vlaams Zaadhuis" in Waarschoot, bij Lievegem, is het superdruk. De zaakvoerders hebben amper de tijd om de pers te woord te staan omdat klanten bestellingen komen plaatsen, afhalen of een extra woordje uitleg willen. "Het seizoen is eigenlijk al bezig van in januari", vertelt Carla De Baerdemaecker van het zaadhuis. "Dan komen de die-hard tuiniers al zaden inslaan om binnen voor te zaaien." De lentetemperaturen lokken de minder ervaren planters. "We zien nu meer mensen langskomen en we verwachten nog meer volk."