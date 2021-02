Vlaamse overheid blijft investeren in  Limburgse natuur: "Troef voor het toerisme en de werkgelegenheid"

Dat geld komt uit het Grindfonds. Want in ruil voor de grindontginning moeten bedrijven die dat doen, geld opzij leggen om te investeren in natuur. Deze keer wordt het geld gebruikt voor een onthaalpaviljoen bij het station van As. In Eisden krijgen de seinhuisjes een renovatiebeurt, en aan de Wissen in Stokkem komt een nieuw belevingscentrum. Ook de wandelpaden in Limburg worden zodanig aangepast dat ze als verbindingswegen kunnen dienen tussen verschillende natuurgebieden.