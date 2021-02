VUB belt al haar 16.000 studenten op om te horen hoe het gaat

Initiatiefneemster voor de opbelactie is rector Caroline Pauwels: “De universiteit is meer dan leren alleen. Je leert door interactie, je leert door vrienden te maken, je leert met vrijheid om te gaan. Al die aspecten missen de studenten nu door corona. Natuurlijk komt dat terug, maar het is toch wel een hap. Sommige zeggen dat studenten watjes zijn, maar ik denk dat we ons in hun plaats moeten zetten en beseffen dat het toch moeilijk is.”

Studenten die liever niet opgebeld worden, kunnen dat aangeven via een toestemmingsformulier in de nieuwsbrief van de VUB over de opbelactie.