Wetenschappers ontdekken per toeval "onmogelijke" nieuwe levensvormen in "heel extreme milieus" onder Antarctica

Ann Vanreusel, marine-bioloog en professor aan UGent, noemt de plek in kwestie "een heel extreem milieu." Het kon nog wel verwacht worden dat er leven zou zijn, maar dan wel mobiele organismen en dus niet deze soorten die zich niet verplaatsen. "Het gaat om heel voedselarme milieus. Dit roept nieuwe vragen op: hoe zijn ze daar gekomen, hoe kunnen ze overleven en wat als de ijsplaat boven hen zou verdwijnen, want er gebeurt veel door de klimaatverandering", zegt Vanreusel in "De Wereld Vandaag".

"In ieder geval: dit toont aan hoe weinig we weten over die extreme milieus. Je moet weten dat er 5 miljoen vierkante kilometer aan dit soort gebieden bestaat onder het ijs van de zuidpool. Hier zien we een heel klein stukje daarvan, gefilmd met een GoPro-camera. Je vraagt je af wat er allemaal in de rest van die 5 miljoen vierkante kilometer leeft. Het doet de fantastie op hol slaan."