BEKIJK: 10 jaar na de Arabische Lente is Libië een land in complete chaos, Rudi Vranckx legt uit hoe dat komt

Het is vandaag 10 jaar geleden dat de Arabische Lente overwaaide naar Libië. De Libiërs, geïnspireerd door de revoluties in Tunesië en Egypte, eisten massaal de val van het corrupte regime en het ontslag van voormalig president Khaddafi, die toen al 42 jaar aan de macht was. Maar al snel ontaardde die hoopvolle revolutie in chaos en burgeroorlogen, met gevolgen tot ver buiten het land. VRT NWS-journalist Rudi Vranckx legt in deze video uit wat er zich de voorbije 10 jaar in Libië heeft afgespeeld.