Ouders in beroep tegen taakstraf Kapelse minderjarige, advocaat Kris Luyckx: "Kinderen hebben trauma's na uren cel"

"Ik heb de instructie gekregen van de ouders om absoluut niet akkoord te gaan met taakstraf die de jeugdrechter hun zoon oplegde. Dat is de reden dat er hoger beroep is aangetekend door de jeugdadvocaat van de minderjarigen", zegt advocaat Kris Luyckx aan Radio 2 Antwerpen. Luyckx haalt uit naar de aanpak van politie en parket. "Zij kunnen dit misschien verklaren volgens de regels in hun boekje maar ik vind dit buiten proportie. De ouders die ik vertegenwoordig vinden dat de slinger is doorgeslagen. Sommige jongeren zaten 18 uur lang vast. De ouders willen een maatschappelijk debat: gaan we in coronatijden op deze manier met onze jongeren om?"