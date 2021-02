Al zeker vier gevallen met Braziliaanse variant van het coronavirus aangetroffen in België

De Braziliaanse variant P.1 veroorzaakte in de Braziliaanse stad Manaus een ernstige tweede golf van het coronavirus. De variant is al in verschillende Europese landen aangetroffen, maar het gaat telkens maar om enkele gevallen. Nu zijn er ook vier bevestigde gevallen in ons land: twee in Brussel, één in Luik en één in de Vlaamse rand. Mogelijk is er nog een extra geval in Brussel, maar dat wordt nog onderzocht.