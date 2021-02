Alle woningen in Begijnendijk krijgen dit jaar een reflecterend huisnummer

"Daarom hebben we als gemeentebestuur beslist om alle huizen een nieuw huisnummer te bezorgen, met een uniform uitzicht én lichtweerkaatsend. Dat moet het zoeken in het donker vergemakkelijken", gaat Thoen verder. "Het plan is om in de lente te beginnen met het verdelen van de nieuwe huisnummers. De mensen kunnen naar twee afhaalpunten komen, in Begijnendijk en in Betekom. Ze moeten de huisnummers dan op een zichtbare plaats aan de straatkant ophangen. We willen de operatie tegen het einde van dit jaar, als het weer vroeg donker wordt, afronden."

Voor één bewoner van Begijnendijk is dat alvast geen probleem. "Al hoop ik wel dat ik mijn oude huisnummer mag laten hangen. Het is er eentje waar ook mijn familienaam op staat en het is anders dan de andere huisnummerplaatjes. Het is speciaal en ik hou ervan. Als het reflecterende nummerbordje er naast mag geplaatst worden, is er voor mij geen probleem. Ik snap ook, als thuisverpleegkundige zijnde, dat het belangrijk is dat de hulpdiensten snel zien waar ze moeten zijn."