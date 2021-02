Arbeider raakt zwaargewond bij arbeidsongeval in metaalverwerkend bedrijf in Hemiksem

Het arbeidsongeval deed zich voor rond half twee deze namiddag. Een arbeider bij metaalverwerkend Lamifil NV in Hemiksem raakte gekneld onder een wals. Hoe dat precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

De brandweer werd opgeroepen om het slachtoffer te bevrijden, maar dat was al gebeurd voor hun aankomst. Het slachtoffer verloor veel bloed en is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.

De vaststellingen van het arbeidsongeval gebeuren door het parket. De omstandigheden worden verder ondezocht.