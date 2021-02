"Bamboe"-servies mag in Europa niet meer verkocht worden, "bij gebruik niet meer verwarmen boven 70° C"

Het servies kan bij verhitting stoffen afgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid. Wanneer je dergelijk materiaal (kinderbordjes, herbruikbare bekers, enzovoort) in huis hebt, mag je het enkel onder strikte voorwaarden nog gebruiken, verduidelijkt Hélène Bonte. "Het is heel belangrijk dat je de gebruiksinstructies van de fabrikant goed opvolgt. We raden dus af om ze te verwarmen boven de 70° Celsius in de microgolf of in de vaatwasser of ze in contact te laten komen met heel warme dranken of warm voedsel. Bij voorkeur was je ze met de hand af of plaats je ze in het bovenste deel van de vaatwasser." Producten die voor 100% bestaan uit melamine gebruik je best niet voor warme dranken en maaltijden voor kinderen tot 3 jaar.