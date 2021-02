Bewoners van Marke en Bissegem willen geen "knip" in straat die hen verbindt

Volgens de protestgroep is er te weinig inspraak geweest. Er zou een infovergadering komen, maar door corona is die niet doorgegaan. "Er is wel een webinar geweest, maar daar kregen we te horen dat ze wel met ons willen praten, maar dat de knip er toch komt." Tot slot stelt de protestgroep 2 alternatieve mogelijkheden voor. Maar die zijn volgens het stadsbestuur geen oplossing. "We zullen binnenkort argumenteren waarom we die niet goed vinden", zegt schepen Weydts.