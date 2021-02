Virtuele munt Bitcoin voor het eerst voorbij de kaap van 50.000 dollar

De rechtstreekse aanleiding voor de koersopstoot is dat alsmaar meer bedrijven overwegen om de bitcoin als betaalmiddel te aanvaarden. Vorige week sloeg Tesla, de autobouwer van Elon Musk, voor anderhalf miljard dollar aan bitcoins in. Tegelijk meldde het bedrijf dat het binnenkort bitcoins wil aanvaarden voor wie een Tesla koopt. Ook de financiële topman van Twitter denkt in die richting. Even later liet ook Mastercard weten dat het enkele digitale munten zal ondersteunen. Tot slot kondigde ook de Amerikaanse bank Bank of New York Mellon aan dat ze dienstverlening wil ontwikkelen voor de bitcoin.