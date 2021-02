De bitcoin, de virtuele munt, zit in de lift, maar zijn energieverbruik ook: hoe komt dat?

Het is allicht moeilijk om je iets voor te stellen bij 121,06 terawattuur. Hoeveel elektriciteit verbruikt de bitcoin in vergelijking met andere landen als je het in een wereldwijde rangschikking plaatst? Het Center for Alternative Finance bekeek cijfers van de US Energy Information Administration (US EIA). Als je kijkt naar de cijfers voor 2019 (of het jaar met de meest recente gegevens), komt de bitcoin op de 30e plaats.



China, de Verenigde Staten, Japan en Rusland zijn de landen die het meest verbruiken. Bitcoin verbruikt jaarlijks meer dan Argentinië en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Nederland en België hebben een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan dat van bitcoin. Volgens US EIA verbruikte België in 2019 82 terawattuur.