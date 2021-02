Bom onder de Belgische motorsport : motorcrossterrein Honda Park in Olmen verliest vergunning maar actiegroep is blij

" Wij weten wel dat het geluid een grote dooddoener is in onze sport, ondanks de 50 wereldtitels in de motorsport" gaat Kurt Vanborm verder, "en we zijn vragende partij om over te schakelen op elektrische motoren, maar in de motorwereld zijn we zover nog niet." Motorsport Vlaanderen gaat nu contact opnemen met Ben Weyts (NV-A) minister van sport, en daarna met Zuhal Demir (NV-A) minister van leefmilieu, om te kijken hoe het verder moet. In de provincie Antwerpen is er nog 1 ander motorcrosscircuit, in Lille, de andere 2 liggen in de provincie Limburg, in Lommel en Genk.