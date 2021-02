Boze fietser die Steven Vandeput aanrijdt, gaat wereldwijd viraal: al 3,6 miljoen (!) keer bekeken

In juni vorig jaar gaf de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput een interview aan televisiezender TVL. Een man op een fiets, die achteraf dronken bleek te zijn, besloot met zijn tweewieler de burgemeester bewust aan te rijden. "Ik heb er toen niet meer aan overgehouden dan een blauwe plek", vertelt Vandeput. "De man was het duidelijk niet eens met enkele beslissingen die ik heb genomen als burgemeester. De politie heeft de man toen toch maar even meegenomen, want hij bleef ook na de aanrijding moeilijk doen."