BEKIJK - Stroeve start van vaccinaties in Brazilië, uitdager van Bolsonaro wijst naar president: "Hij bedreigt levens"

Ook in Brazilië is de vaccinatiecampagne gestart. Maar op dit moment zijn nog geen 200.000 inwoners van de 211 miljoen ingeënt. Daarmee hinkt Brazilië achterop bij de andere landen in de regio. Dat hoeft niet echt te verbazen, aangezien de federale overheid en president Bolsonaro in het bijzonder vaccinatie niet echt stimuleren. VRT NWS-journalist Mattias Tuyls is in Brazilië en draaide er deze reportage voor "Terzake".