Ons land wil dat Britten werk maken van digitale exportcertificaten (in plaats van papier): "Vrees voor vertragingen"

Sinds de brexit is de uitvoer van goederen vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk geregeld via het Border Operating Model van de Britse overheid. Wanneer goederen naar het Verenigd Koninkrijk gaan, moeten ze worden gecontroleerd door het FAVV (Federaal Voedselagentschap). Wanneer deze controle gunstig is, kan het FAVV de nodige exportcertificaten afleveren zodat de goederen zonder problemen naar het Verenigd Koninkrijk kunnen gaan.

Maar door de brexit en het aflopen van een overgangsperiode eist de Britse regering vanaf 1 april papieren exportcertificaten voor alle dierlijke producten, risicovol voedsel van niet-dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten. Deze terugdraaiing naar papier kan veel vertraging veroorzaken. Dat zegt ook Wim Gantois van het exportbedrijf ESC2XL, dat elke dag 7.000 paletten naar het Verenigd Koninkrijk transporteert. Een volledige transitie naar papier zou volgens hem het bedrijf "terugkatapulteren naar situaties uit 1995".

Het FAVV werkt al volledig digitaal, daarom dringt de Belgische minister van Landbouw David Clarinval (MR) alvast aan op een akkoord met het Verenigd Koninkrijk om de export vanaf 1 april toch digitaal te laten verlopen. Of de vertraging er echt komt hangt dus af of de Britten voor 1 april opnieuw een akkoord willen sluiten met de Europese Unie hierover.