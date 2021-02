Veroordeelde Catalaanse rapper die zich in universiteit van Lleida had verschanst, opgepakt en naar gevangenis gebracht

Hasél zelf is naar de gevangenis gebracht. Toen hij door de politie naar buiten werd gebracht, riep hij "We zullen winnen. Ze zullen ons niet doen buigen met al hun repressie, nooit!" Vlak voor hij in een politieauto verdween, gooide hij er nog "Dood aan de fascistische staat!" tegenaan.



Pablo Hasél werd in 2018 veroordeeld tot 9 maanden effectieve celstraf wegens het beledigen van de monarchie in een van zijn liedjes en verheerlijking van terrorisme in een reeks tweets tussen 2014 en 2016.

In het lied rapt Hasél onder meer over de banden van de voormalige koning Juan Carlos met corruptie. Hij noemt Juan Carlos ook een vrouwenklopper, een dronkaard, hoofd van een maffiabende en een frequente gebruiker van prostitutie. In de tweets zou hij opgeroepen hebben tot gewelddadige opstand en daarbij werden de ETA en Grapo verschillende keren vernoemd - twee inmiddels ter ziele gegane gewapende extremistische groeperingen in Spanje.

De rapper verdedigt zich met het recht op vrije meningsuiting. Zijn veroordeling in 2018 was niet de eerste aanvaring met justitie. In 2014 kreeg hij al eens een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar.

Gisteren verwierp de Audienca Nacional, een Spaanse hoge rechtbank die terreurzaken behandelt, het laatste beroep van Hasél tegen zijn veroordeling in 2018. Hasél weigerde echter zich vrijwillig te melden bij de gevangenis en is nu dus opgepakt.