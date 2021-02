Chardonnay of Pinot Grigio telen op de Genkse terrils? Rik Froyen droomt via het Burgerbudget van “Minewine”

Rik benadrukt dat het idee om aan wijnbouw te doen op de terrils al vaker geopperd is. “Maar het is nog nooit concreet geworden. De Fransen hebben in het dorpje Haillicourt bewezen dat de flanken van zo’n terril over alle kwaliteiten beschikken om goede druivensappen te produceren. De zuidhelling in Waterschei zou in mijn ogen perfect zijn. De zon kan hier haar gangetje gaan en de koude noordenwind houdt schuil om de hoek. Hoe ik de wijn zou willen noemen? Voorlopig dacht ik aan ‘Minewine’, of ‘Mijnwijn” in het Nederlands.”