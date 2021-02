Corona-uitbraak in AZ Damiaan in Oostende, patiënten worden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht

In totaal zijn 44 medewerkers en patiënten besmet. Alle 40 bedden van de covidafdeling liggen vol. Sinds vrijdag is er een opnamestop, zegt hoofdarts van het AZ Damiaan Sabine Gerniers. "We zijn de voorbije dagen geconfronteerd met een snelle toename van het aantal positieve patiënten. Niet alleen patiënten, maar ook medewerkers testten positief. Door de snelle verspreiding zijn we verplicht om een opnamestop in te voeren. Het is niet verantwoord om nieuwe patiënten op te nemen zolang we de uitbraak niet onder controle hebben. De consultaties blijven doorgaan, maar de opnames zijn gesloten. We moeten nu vooral snel handelen zodat die ketting van besmettingen doorbroken wordt."