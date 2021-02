Cycling Vlaanderen lanceert nieuwe wielercampagne met “Kopvrouwen”: “Er zijn nu al meer dan 100 inschrijvingen”

Door het uitwerken van individuele programma’s op maat, hoopt Cycling Vlaanderen dat meisjes zich niet zullen laten afschrikken door de opofferingen die je moet laten voor het beoefenen van de sport: “We merken dat er een grote drop-out is vanaf de leeftijd van 18 jaar, en daar moeten we zeker iets aan doen. Als je gaat studeren of fulltime gaat werken, is het niet evident om dat te combineren met een veeleisende hobby als het wielrennen."

“Het niveau is best hoog om het als hobby met je werk of studies te combineren. Het kan niet de bedoeling zijn dat je in een wedstrijd na één of twee rondes moet lossen. Dan is het geen hobby meer, en daar willen wij met "Kopvrouwen" een antwoord op bieden”, legt Gheerardyn uit.