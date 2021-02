Dimitri Verhulst over corona in Frankrijk, postangst en z'n debuut als filmregisseur: "Ik ben een bofkont"

Nochtans is "In weerwil van de woorden" niet het vrolijkste verhaal in de boekhandel, over Pol Verholst, een tandarts met een fobie voor de brievenbus die nog liever z'n post opeet. Het is een angst die de schrijver zelf ook herkent: “Het is al heel erg lang geleden dat er liefde of vriendschap via de brievenbus naar binnen kwam. Dus wanneer daar nu iets in de brievenbus ligt, betekent dat meestal administratief gedoe. En ik kan mij daar zo moeilijk voor opladen. Het is een opdracht voor mij, post.”