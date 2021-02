Recordaantal everzwijnen afgeschoten in Limburg in 2020

De meeste everzwijnen werden geschoten in Heusden-Zolder, namelijk 152. Dat is net iets meer dan in Beringen en Houthalen-Helchteren. Limburg is de provincie met de grootste everzwijnenpopulatie. In de rest van Vlaanderen zijn er slechts een kleine 400 everzwijnen afgeschoten. “Dat heeft natuurlijk te maken met de regio. Limburg is een bosrijk gebied met dan ook nog eens veel natuurgebieden. De biotopen lenen zich dus voor een groter everzwijnenbestand”, legt Craeghs uit.