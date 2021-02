Etna spuwt weer vuur en as, nabijgelegen luchthaven van Catania gesloten

De Etna is de grootste actieve vulkaan van Europa en barst geregeld uit. Ruim twee jaar geleden richtte een uitbarsting gevolgd door een aardbeving veel schade aan. Tientallen mensen raakten gewond en 1.600 woningen raakten beschadigd.

Omdat de kraters van de vulkaan in relatief ver van het bewoonde gebied liggen, richten uitbarstingen meestal weinig of geen schade aan. Maar de aswolken die de vulkaan uitstoot bemoeilijken soms wel het luchtverkeer in de buurt.