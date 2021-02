Europese ruimtevaartorganisatie zoekt nieuwe astronauten (en roept vrouwen op om te solliciteren)

Volgens Van Ombergen zit er ook een wetenschappelijk belang aan meer vrouwen in de ruimte. "We weten nog heel weinig over hoe vrouwen reageren op ruimtevaart en hoe een vrouwenlichaam zich aanpast in de ruimte. Door meer vrouwen naar de ruimte te sturen, hopen we daar meer over te leren."



Op de vraag of ze zelf kandidaat is, moet ze het antwoord nog even schuldig blijven. "Dat is een goede vraag waar ik nog eens heel diep moet over nadenken", zegt ze lachend. "Ik hoop in ieder geval dat er een Belg in de nieuwe selectie zal zitten."