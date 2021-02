Everzwijn gespot in Dessel? Signaleer het via nieuw meldpunt: "Om verkeersongevallen met everzwijnen te vermijden"

In buurgemeenten Mol en Postel worden almaar meer everzwijnen gespot en dat merkt ook de gemeente Dessel. "De everzwijnen zakken ook naar Dessel af", zegt Joris Pelgrims van de gemeente. Jammer genoeg veroorzaken de dieren soms verkeersongevallen of berokkenen ze schade aan landbouwgewassen of privé-eigendommen. "In Dessel is al wel eens een verkeersongeval geweest met een everzwijn maar in Mol en Postel gebeurt dat regelmatig", zegt Pelgrims.

Om een duidelijk zicht te hebben op de everzwijnenpopulatie heeft de gemeente nu een meldpunt opgericht: milieu@dessel.be. Wanneer je een everzwijn gezien hebt, kan je dat daar aangeven, maar evengoed sporen, pootafdrukken of wroetsporen. Ook de eventuele schade berokkend door een everzwijn kan je daar melden.

Dankzij die gegevens kan het REBO-team (Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning) de verspreiding van de everzwijnen nauwgezet opvolgen. Om de schade veroorzaakt door everzwijnen zo veel mogelijk te beperken, kunnen er preventieve maatregelen genomen worden, in samenspraak met Natuur en Bos, de landbouw- en natuurorganisaties en wildbeheereenheden.