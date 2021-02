Gentse psychologe schrijft fictieboek over wantoestanden in rusthuizen: “Ik was emotioneel geraakt na een tv-reportage”

De Gentse Eline Trenson is psycholoog en schrijfster, haar nieuwe boek “Cyriel” gaat over wantoestanden in woonzorgcentra. Trenson besloot het boek te schrijven na een aflevering van het actuamagazine “Pano”. Het hoofdpersonage is een bewoner van 92. “Het is een erg zwaar thema, maar er zit ook voldoende humor in.”