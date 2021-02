Gevel ingestort in Riemst: oorzaak ligt deze keer niet aan de ondergrond

Als er in Riemst een instorting of een wegverzakking is, wordt meteen aan de ondergrond gedacht. De vele groeven daar zijn nogal eens oorzaak van. Maar dat is vandaag niet het geval. De zijgevel van het huis aan de Wonckerstraat was al langer niet meer stabiel.

Volgens burgemeester Mark Vos (CD&V) was de instabiele situatie al lang bekend. "We hebben de vorige eigenaar al verwittigd dat de gevel instabiel aan het worden was. Intussen is er een nieuwe eigenaar en die is waarschijnlijk te laat kunnen starten met de werken en is de gevel dus toch ingestort." Er vielen gelukkig geen gewonden.

De gemeente Riemst heeft aan de nieuwe eigenaar wel gevraagd ook het dak en de rest van de gevel af te breken. Dat is vooral om de veiligheid van de buren te waarborgen. De eigenaar heeft intussen een aannemer gecontacteerd en die zou vanmiddag al starten met de afbraak.