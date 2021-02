Vaccinatiecentrum op de Heizel  opent deuren: hoe verloopt de vaccinatiecampagne in Brussel?

Wie in Brussel woont zal dus een brief krijgen met een code. Om je afspraak te maken, moet je naar een website surfen en daar die code ingeven. Dan kun je kiezen in welk centrum, op welke dag en op welk uur je langskomt voor je vaccin. Zowel de eerste als de tweede afspraak worden vastgelegd. Je krijgt dan een bevestigingsmail met een QR-code die je meebrengt naar het vaccinatiecentrum.

Als je aankomt in het vaccinatiecentrum toon je de code en je identiteitskaart. Zo wordt gecontroleerd of de juiste persoon op het juiste uur is aangekomen. Dan krijg je een cabine toegewezen. Daar ga je wachten totdat iemand komt om je te vaccineren. Nadat je de prik gekregen hebt, kun je even in een grote wachtruimte gaan zitten om te zien of je het vaccin goed verteert. Dan mag je weer naar huis.