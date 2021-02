Held van "Hotel Rwanda" Paul Rusesabagina staat terecht in Rwanda

In augustus vorig jaar volgde een ware "coup de théatré". Rusesabagina was vanuit Texas naar Dubai gevlogen. Daar had hij een afspraak met een Burundese dominee die hem zou meenemen naar Burundi om een lezing te geven. Maar de privéjet landde niet in Bujumbura maar in de Rwandese hoofdstad Kigali, waar Rusesabagina meteen in de boeien werd geslagen. Enkele dagen later werd hij getoond op de Rwandese TV in een roze gevangenisplunje. Zijn familie mocht maar weinig contact hebben, zeggen dochters Carine en Anais aan "Terzake". "Mijn vader is gekidnapt en gefolterd, hij kreeg niet de medicijnen die hij nodig had en mocht ook niet de advocaat zien die hij wilde."