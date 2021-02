Papa van overleden Harte (6) getuigt: "Drie dagen rouwverlof stellen niets voor"

Zoals vele andere ouders kon Johan na de drie officiële dagen respijt niet meteen opnieuw aan het werk gaan. "Je rouwverlof is op en dan moet je temidden al die drukte na de dood van je kind zelf naar de dokter voor een ziektebriefje. Je gebruikt andere beschikbare stelsels om tijd en rust te vinden voor je verdriet. Ik ben na drie weken opnieuw gaan werken. Achteraf gezien was dat niet de beste beslissing. Mijn vrouw is pas na zes maanden ziekteverlof onieuw gaan werken. In het begin wat minder en geleidelijk aan meer door ouderschapsverlof op te nemen."

Muyldermans steunt de oproep van Kom op tegen Kanker om het rouwverlof fors op te trekken. "Rouwen om je kind duurt maanden, zelfs jaren. We zijn Harte al acht jaar kwijt maar regelmatig voelen mijn vrouw en ik de nood om een paar weken weg te kunnen van ons werk. Gewoon om ons verdriet een plaats te geven. Maar dat gaat niet tenzij je al je vakantiedagen opoffert. Eigenlijk zou je ook jaren nadien nog rouwdagen moeten kunnen krijgen", besluit hij op Radio 2 Antwerpen.