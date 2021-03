Impact corona op financiën gemeentes: "Rumst verliest 2 jaar op rij 730.000 euro door annulatie Tomorrowland"

In normale omstandigheden verdient de gemeente heel wat geld aan het verhuren van een camping aan Tomorrowland, dat in buurgemeente Boom plaatsvindt. "We gaan twee jaar op rij 730.000 euro mislopen", zegt Callaerts. "We hebben onze meerjarenplanning aangepast en geraken er voorlopig nog uit. Als het festival nog een derde keer uitgesteld zou worden, gaan we wel in de problemen komen."