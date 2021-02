Inbreker op de vlucht in Gent aangereden door trein, man is op slag dood

De 21-jarige verdachte vluchtte in de richting van de treinsporen. Hij werd daar aangereden door een werktrein, er waren dus geen passagiers. De man was op slag dood. Een beetje verder werd een stuk van de buit teruggevonden. Iets later vond de politie ook een tweede verdachte in een tuinhuis in de buurt. Hij had ook een deel van de buit in zijn handen. De derde verdachte is nog steeds spoorloos.