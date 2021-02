Indrukwekkend eerbetoon bij Vandezande in Diksmuide: "Je was zo veel meer dan een werkkracht, je was het DNA van ons bedrijf."

Wat er precies gebeurd is gisteren in Ooigem, is nog onduidelijk. De man was aan het werk aan één van de pompen die water uit de Leie in de sluis van het kanaal Roeselare-Leie pompt. De pomp zit in een soort koker en die koker stond tijdens de werken open. De man viel zo'n 9 meter naar beneden en was op slag dood. Zaakvoerder Chris Vandezande: "Ik heb 30 jaar met hem samengewerkt. Dat kan je niet in 1 pennenstreek uitwissen. Geert is begonnen als lasser en heeft zich geprofileerd als een all-roundman, die bij iedereen hoog aangeschreven stond. Hij was niet bang om jongeren dingen bij te leren. Het zal wel gaan zonder hem, maar het zal verdomd moeilijk gaan."