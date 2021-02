Izegem werft psychologe aan voor coronaklachten: "Probeer sociale contacten te behouden"

Door de lockdown hebben we allemaal veel minder sociale contacten. En dat is dikwijls de oorzaak van mentale probemen, zo zegt psychologe Kelly Messiaen: "Mensen kunnen hun hobby's niet uitoefenen en zien daardoor veel minder mensen. Ze kunnen niet echt meer ontspannen. Daardoor hebben ze minder draagvlak en hebben ze meer last van stress."

Het komt er dus op aan om die sociale contacten zoveel mogelijk te behouden, ondanks de lockdown. Kelly Messiaen: "Wees creatief om de mensen te horen en te zien die belangrijk zijn voor jou. Je kan telefoneren of digitaal elkaar ontmoeten. We merken dat meer mensen de stap zetten naar professionele psychische hulp. Ze kunnen minder bij familie of vrienden terecht voor afleiding. Dus ze komen wel sneller naar de hulpverlening."