Jongen van 18 redt hond uit bevroren vijver in Terkamerenbos in Brussel: "Niet getwijfeld"

Arno trok een deel van zijn kleren uit en voelde vanop de oever hoe dik het ijs in de vijver was. "De mensen raadden me allemaal af om op het ijs te gaan, slechts één persoon moedigde me aan. Ik schoof naar de hond toe, maar toen ik hem net bereikt had zakte ik zelf door het ijs. Dat was vlakbij de fontein in de vijver minder dik dan aan de oever."