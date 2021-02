Kerkje van Kuttekoven in Borgloon is verkocht

Het pittoreske kerkje van Kuttekoven in Borgloon is uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder, maar die had ook de meest interessante plannen met het bouwwerk. “Er waren verschillende dossiers ingediend en die gingen soms ook over wonen in die kerk”, vertelt burgemeester Eric Awouters (Open VLD-Stroop) van Borgloon. “Maar als we er mensen zouden laten wonen, dan ontnemen we dat mooie kerkje aan de inwoners van Kuttekoven. Want dan is het privébezit.”