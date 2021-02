Kinderrechtencommissaris over aanpak jongeren in Kapellen: "In onze ogen echt buitenproportioneel"

"In onze ogen is dit echt buitenproportioneel en is die aanpak er echt óver", zegt Caroline Vrijens in "Terzake". Ze snapt dat de overheid streng optreedt tegen overtredingen van de coronamaatregelen, maar beklemtoont dat men veel voorzichtiger moet omgaan met jongeren.

"Zelfs als je de voorgeschreven procedures volgt, is het nog maar de vraag of je niet danig inbreekt in het leve,n van die jongeren", vult Maarten Vansteenkiste aan. Hij vraagt zich af of dergelijke botte aanpak wel efficiënt is. "Ik betwijfel of dit de meest motiverende strategie is."