Pas bevallen vrouw zegt dat ze moedermelk via haar oksels afscheidt, wat is daar van aan?

Vrouwen die als ze borstvoeding beginnen te geven, een gezwollen melkklier in hun oksel hebben, moeten zich daar niet ongerust over maken, zegt Daems. Het is natuurlijk dat er een klier per ongeluk op die plaats verzeild is geraakt en dat die opzwelt aan het begin van de borstvoeding. Meestal verdwijnt dat vanzelf na 2 tot 3 weken.

Het is wel normaal dat pas bevallen mama's zich zorgen maken over een knobbel of bobbeltje, maar dan is het belangrijk om uit te leggen wat er aan de hand is en dat het vanzelf zal verdwijnen, zo zegt Daems.

Het lijkt haar anderzijds niet nodig, ook omdat het zo weinig voorkomt, om op voorhand steeds aan zwangere vrouwen uit te leggen dat het zou kunnen gebeuren.