Liveblog - Cijfers evolueren gunstig, Molenberghs nuchter over versoepelingen: "Kijken naar curves, niet naar kalender"

De coronacijfers blijven licht dalen, maar volgens viroloog Steven Van Gucht is de tijd nog niet rijp voor verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen. Vandaag worden er gemiddeld 119 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis. Als dat cijfer onder de drempel van 75 zit, kan er versoepeld worden.

"Het is moeilijk om te voorspellen dat de cijfers zullen blijven dalen. Ik heb me daar in het verleden al een paar keer aan gewaagd en dat is niet altijd uitgekomen. Voorlopig zitten we op een goed traject, maar de cijfers gaan heel traag naar beneden. Als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, dan kan je misschien in maart de drempel van 75 opnames per dag kunnen halen. Als je daar drie weken onder blijft, dan kan je versoepelen", zegt Van Gucht in "Het Journaal".

Van Gucht wijst er op dat die drempel moet worden gerespecteerd. "We hebben een plan en we moeten dat volgen. Dat is het beste wat we nu kunnen doen. Het kan wat langer duren, maar het kan misschien ook sneller gaan. Dat weten we niet. Het is een heel moeilijk te voorspellen traject. We zitten nog steeds op een plateau."



"Als je te snel versoepelt, dan kan je de trend misschien te vroeg keren en kom je toch nog in de problemen. Als je versoepelt, moet je dat kunnen doen voor de komende honderd jaar en niet voor de komende maand. Beter iets langer wachten dan te snel willen zijn en de cijfers naar boven zien gaan", besluit Van Gucht.