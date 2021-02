Maatwerkbedrijf uit Temse gaat 1 miljoen coronasneltesten per maand maken

Op dit moment verpakken de werknemers van W-pharma in Temse al zo’n 200.000 sneltesten per maand, maar de productie wordt nu opgeschaald. “We hebben geïnvesteerd in een grote machine om een deel van het proces te automatiseren”, vertelt Philippe Coene van het maatwerkbedrijf. “Zo kunnen we onze oplage per maand opdrijven naar 1 miljoen stuks per maand.”