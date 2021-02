Man (76) uit Roeselare probeert hondje uit regenput te redden, maar valt er zelf in en verdrinkt

In Roeselare is vanavond een man van 76 verdronken toen hij zijn hondje wou redden. Het dier was in een regenput in de tuin gesukkeld waarvan het deksel open lag omdat de man water aan het overpompen was. Toen de man het hondje uit de put probeerde te redden, viel hij er zelf in. Hij verdronk, net als het hondje zelf. Een van de kinderen van het slachtoffer trof de man en en verwittigde de hulpdiensten. Die probeerden hem nog drie kwartier te reanimeren, maar dat is niet gelukt.