Man uit Tremelo bouwt gigantisch computergestuurd orgel in kelder

Julien Debontridder uit Tremelo kwam in een kerk in Keerbergen op het idee om een computergestuurd orgel te bouwen. "Ik was daar voor een begrafenis. Maar om een kat een kat te noemen: 30 procent is heel interessant wat men daar vertelt. Maar 70 procent gaat er het ene oor in en het andere uit, daar kan ik niet aan doen. En dus had ik wat tijd om rond te kijken. Plots zag ik aan de muur een aantal orgelpijpen hangen als decoratie. En dan dacht ik, als ik daar nu wind door blaas, dan heb ik noten. En zo kwam ik op het idee om bakken te maken met lucht. Ik ben dan tuinslangen gaan halen, en met mijn hamer, zaag en planken aan de slag gegaan om die bakken te maken. De lucht daarin staat onder druk, en gaat via de tuinslangen naar de orgelpijpen. De klepjes kan ik dan elektronisch aansturen. En zo kan ik een muziekstuk via de computer omzetten naar signalen."