Mechelen wil echte fietsstad worden en maakt plaats voor 500 extra fietsstallingen: "Tegen 2024 moeten we 5.000 fietsen kunnen stallen"

Mechelen wil een echte fietsstad worden. Nu al is het volledige centrum binnen de Vesten een fietszone. Alle straten zijn er fietsstraten wat betekent dat je als fietser voorrang hebt op auto's.

"In 2019 hebben wij iemand in het hele grondgebied laten rondwandelen, dus ook in deelgemeenten Walem, Muizen, Heffen, Hombeek en Leest, om het gemis aan stallingen te noteren. Waar er fietsen lukraak neergezet werden en waar er behoefte is een fietsstallingen. Op basis van die gegevens, de input van Mechelaars en de Verkeerscommissie hebben we een analyse gemaakt waar er prioritair fietsenstallingen geplaatst moeten worden", zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open VLD).

Zo komen er volgende week 65 fietsenstallingen bij in de binnenstad, 45 in schoolomgevingen en 140 op vraag van Mechelaars in woonwijken. De 48 locaties die nieuwe of extra fietsstallingen krijgen, kan je hier terugvinden: https://www.mechelen.be/nieuwe-fietsenstallingen-2.

Momenteel telt Mechelen al 3.000 fietsenstallingen. Tegen 2024 moeten dat er 5.000 worden. Het stadsbestuur wil ook blijven inzetten op deelmobiliteit. "Niet iedereen hoeft een eigen (bak)fiets te hebben", aldus nog Vanmarcke.