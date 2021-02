Mogelijk meer contactonderwijs voor studenten vanaf 15 maart: "Streefdoel is 2 halve dagen of 1 dag per week" 

Vanaf 15 maart mogen studenten van de universiteiten en hogescholen weer meer naar de campus. Het contactonderwijs zal worden georganiseerd op maat van de opleidingen. Dat is beslist na overleg tussen Weyts, de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad.

Concreet wordt de beperking van 10 procent van de campuscapaciteit opgetrokken tot 20 procent. "Het streefdoel is om studenten 2 halve dagen of 1 dag onderwijs op campus per week, of een gelijkaardige regeling, te kunnen verzekeren", klinkt het bij Weyts. Ten minste als de praktische omstandigheden het toelaten.

Daarnaast kunnen studenten nog altijd kiezen voor afstandsonderwijs en blijven de strenge veiligheidsmaatregelen - zoals mondmaskers en afstand - behouden.

"Het is nog niet de grote heropening", zegt Weyts. "Maar het is een positief perspectief voor elke student en een eersta stap die hopelijk volgende stappen mogelijk maakt. We blijven de situatie monitoren en van zodra we kunnen, maken we versoepelingen mogelijk of grijpen we in met strengere maatregelen."