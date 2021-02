Avondklok onwettig, oordeelt Nederlandse rechter: "Onmiddellijk opheffen"

De uitspraak van de rechter in Den Haag viel in een zaak die de stichting Viruswaarheid had aangespannen. Volgens de rechter is de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt ze onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.

Volgens de rechter heeft de Nederlandse regering de wet op een verkeerde manier ingezet om de avondklok in te voeren. Om een avondklok te kunnen instellen, is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig, vindt de rechter.

In Nederland is daarvoor gebruikgemaakt van de "wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag", die bedoeld is voor zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden en waarbij de twee kamers van het Nederlandse parlement niet betrokken hoeven te worden.

Volgens de rechter was dat wel nodig geweest, omdat er geen sprake was van “bijzondere spoedeisendheid”. "Dat blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken", argumenteert de rechtbank.