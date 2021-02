Straks landt nieuwe verkenner "met de ogen open" op Mars: nieuwe missie op zoek naar leven, mét mini-helikopter

Bart Van Hove: "Dit is natuurlijk niet de eerste Marsmissie die op zoek gaat naar leven, of naar bewijs dat er ooit leven is geweest. Vroeger gingen missies vrij algemeen zoeken naar actief leven, maar dat doel is dan veranderd onder de slogan: "follow the water" (volg het water). Nu gaan ze nog specifieker zoeken, meerbepaald in specifieke habitats. Stel je voor wat zo'n grondstaal hypothetisch zou kunnen opleveren in een lab op aarde."

Perseverance gaat verschillende bodemstalen nemen en achterlaten, zeker 20 en mogelijk 30 tot 40. Later kunnen die dan worden opgepikt bij een nieuwe missie, mogelijk eentje van de NASA in samenwerking met het Europees ruimteagentschap ESA (Europa zou het voertuig bouwen dat de stalen komt oppikken en ook meewerken aan de terugvlucht). Ten vroegste in 2031 zouden de stalen op aarde kunnen aankomen.

(foto onder: grafische weergave van het oppikken en terugsturen van de stalen door de ESA, lees door onder de foto)