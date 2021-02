Reporter volgt Yves Lampaert in Iedereen Beroemd: "Zijn ogen moeten blinken om Parijs-Roubaix te winnen"

Vanaf vanavond is Yves Lampaert elke dinsdag te zien in Iedereen Beroemd op Één. Wouter Deboot: "Later zullen er ook langere bijdragen te zien zijn op VRT NU. Daarin zal je zien hoe Yves voor het eerst de Mont Ventoux oprijdt. Dat is als voorbereiding op de Tourrit met die col. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als Yves Roubaix wint. Het klopt wat zijn oom Geert zegt: zijn ogen blinken nu al meer dan enkele maanden geleden. Die kleurrijke "nonkel" Geert doet trouwens een belofte voor het geval dat Yves wint in Parijs-Roubaix. Zeker kijken!"